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Лукашенко оценил тенденции к развязыванию войны против Белоруссии

Лукашенко: Минск не видит тенденций к развязыванию войны против Белоруссии

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Минск пока не наблюдает тенденций к развязыванию войны против Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на Обуз-Лесновском полигоне, передает «Sputnik.Беларусь».

«Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», — подчеркнул президент.

Вместе с тем, глава государства напомнил, что в стране с учетом событий на Украине провели реформу армии в четыре этапа.

До этого Лукашенко заявил, что в Белоруссии будет создано народное ополчение в рамках министерства обороны республики.

По словам лидера страны, новая военная структура необходима для того, «чтобы человек, который не попадает в армию, но владеющий оружием, мог защитить дом». Цель создания народного ополчения — увеличить численность личного состава Вооруженных сил Белоруссии в случае начала боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские танкисты пройдут совместное обучение.

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