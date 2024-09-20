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Российские и белорусские танкисты пройдут совместное обучение

МО Белоруссии: танкисты проведут совместную подготовку с российскими военными

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Reuters

Военнослужащие одного из танковых подразделений Вооруженных сил Белоруссии отправились обучаться на российский полигон Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны в Telegram-канале.

«Военнослужащие одного из танковых подразделений Вооруженных Сил убывают на полигон Мулино Российской Федерации», — говорится в публикации.

На указанном полигоне белорусские и российские военнослужащие пройдут обучение в учебно-боевом центре совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь и России в течение месяца. Военные отработают огневую и тактическую подготовку, а также вождение техники в сложных условиях местности.

В белорусском оборонном ведомстве отметили, что подготовка с участниками военной спецоперации особенно актуальна «с учетом происходящего в мире и в особенности вокруг Республики Беларусь».

До этого глава белорусского минобороны Виктор Хренин заявил, что правительства Белоруссии и Китая будут наращивать сотрудничество в оборонной сфере.

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова напрямую сотрудничать с ДНР.

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