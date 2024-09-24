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В Кремле ответили, может ли Россия поменять позицию по ядерным испытаниям

Песков в ответ на вопрос о ядерных испытаниях посоветовал вспомнить слова Путина

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал напрямую отвечать на брифинге, может ли Россия поменять позицию по проведению ядерных испытаний, если Запад разрешит наносить удары дальнобойным оружием по российской территории. Вместо этого представитель Кремля посоветовал вспомнить соответствующее заявление российского лидера Владимира Путина.

«Переслушайте и перечитайте заявление президента, которое он сделал по этому вопросу — по теме возможного разрешения на использование западных вооружений (для нанесения ударов) вглубь территории России. Там весьма доступно изложена позиция РФ», — сказал Песков.

12 сентября Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Президент подчеркнул, что, исходя из угроз, которые создаются, Москва будет принимать «соответствующие решения».

Ранее в МИД озвучили позицию России по ядерным испытаниям.

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