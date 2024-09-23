Аргентинский посол не исключил встречу Путина и Милея на полях G20

Президент РФ Владимир Путин и аргентинский лидер Хавьер Милей могли бы встретиться на полях саммита G20. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Саммит G20 в этом году проходит в Бразилии. Если Путин приедет, наверное, можно было бы организовать встречу, если стороны договорятся», — отметил дипломат.

Оценивая перспективы визита аргентинского президента в Россию, Виейра заявил, что «это сложно».

До этого аргентинский посол отмечал, что состояние отношений России и Аргентины непростое в нынешних условиях, когда позиции двух государств не сходятся по украинскому конфликту.

По словам Виейры, до начала специальной военной операции (СВО) на Украине РФ и Аргентина «могли делать столько вещей», однако в нынешних международно-политических условиях стороны ограничены из-за украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Аргентину не пригласили на саммит БРИКС.