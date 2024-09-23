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Аргентину не пригласили на саммит БРИКС

Посол: Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани

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Carl Recine/Reuters

Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани, изучит его, если оно поступит. Об этом заявил посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра, слова которого передает РИА Новости.

«Начнем с того, что мы не получили приглашение на него. Если мы такое приглашение получим, мы его изучим и будет принято решение», — заявил посол.

Он подчеркнул, что Буэнос-Айрес не видит веских причин для присоединения к БРИКС, так как у Аргентины сложились хорошие отношения с ЮАР, КНР, Индией и Бразилией, а перспективой для себя страна видит вступление в Организация экономического сотрудничества и развития.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 прошлого года августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее, Аргентина отклонила заявку на вступление в последний момент.

22 сентября аналитик Марсело Монтес заявил, что Аргентина, отказавшись от вступления в БРИКС, утратила дополнительные возможности по финансированию госдолга.

Ближайший саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее Захарова заявила о большом количестве заявок на расширение БРИКС.

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