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Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области не стала «оглушительным успехом»

Зеленский: операция ВСУ в Курской области показала, на что способна Украина

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Johanna Geron/Reuters

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не стало «оглушительным успехом». Об этом в интервью американскому журналу The New Yorker заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он не считает, что операция украинской армии в данном регионе России приведет к окончанию конфликта. По словам главы государства, эта атака показала партнерам Украины, на что она способна. Он отметил, что у журналистов есть право задаваться вопросом, стала ли операция ВСУ в Курской области «историческим провалом или успехом».

«Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», — сказал украинский лидер.

В начале сентября Зеленский заявил, что Украина планирует бессрочно удерживать российские территории, захваченные в ходе вторжения в Курскую область. По его словам, так он пытается заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Ранее Зеленский объяснил, почему операция в Курской области планировалась тайно.

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