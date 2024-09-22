В России высказались о последствиях ударов вглубь территории страны для Запада

Запад должен осознать серьезность потенциальных последствий ударов их оружием вглубь российской территории, заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин. Об этом сообщает «Лента.ру».

Сенатор выразил уверенность в том, что рано или поздно люди начнут понимать угрозу создания мирового конфликта из-за представителей Североатлантического альянса.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в полном соответствии с международным правом страны Европейского союза (ЕС) могут сами принимать решение о том, давать ли разрешение Украине применять переданное ими дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Также официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель в эфире CNN заявил, что США пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским дальнобойным оружием вглубь российской территории.

12 сентября президент России Владимир Путин прокомментировал возможность применения западного высокоточного оружия большой дальности против Российской Федерации.

Ранее во Франции объяснили, почему Запад медлит с решением по ударам вглубь РФ.