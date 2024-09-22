Франции необходимо как можно быстрее избавиться от нового правительства во главе с Мишелем Барнье, новый кабмин Франции стал катастрофой для государства. Такое мнение выразил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Надо как можно быстрее избавиться от этого правительства, которое есть не что иное, как олигархическая бородавка… Правительство Барнье – это катастрофа, которую нужно отправить в отставку как можно быстрее», — подчеркнул он.

По словам Филиппо, целью нынешнего правительства Франции является «довести всех до отчаяния». К примеру, отметил французский политик, отвечающий за дипломатию министр-делегат Бенжамен Хаддад уже призывает Запад разрешить ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь РФ.

21 сентября глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона Алекси Колер огласил утвержденный состав нового правительства страны.

Глава сенатской фракции партии «Республиканцы» Брюно Ретайо займет пост главы МВД. Экс-госсекретарь при министерстве вооруженных сил Франции Женевьев Дарьессек стал министром здравоохранения.

Глава Верховного комитета по транспарентности общественной жизни Дидье Миго назначен министром юстиции.

Бывший председатель комитета по экономическим делам Национального собрания Антуан Арман займет пост министра экономики, финансов и промышленности.

Ранее в Париже свыше тысячи демонстрантов потребовали Макрона уйти в отставку.