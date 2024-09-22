Песков объяснил, почему Столтенберг делает безответственные заявления о России

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы не сможет ответить на разрешение ВСУ наносить удары вглубь РФ западным оружием безответственны, поскольку он вскоре покинет свой пост. С таким мнением в беседе с журналистом Павлом Зарубиным выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он же человек уходящий, он скоро перестанет работать там, где он работал, поэтому, собственно такие безответственные заявления он себе и позволяет», - подчеркнул он.

До этого Столтенберг заявил, что решение по ударам западным оружием вглубь РФ не станет красной линией, которая могла бы вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией.

Столтенберг напомнил, что президент России Владимир Путин уже множество раз объявлял «красные линии», и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО.

Ранее Захарова прокомментировала слова Столтенберга об ударах по РФ.