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Захарова прокомментировала слова Столтенберга об ударах по РФ

Захарова сочла, что Столтенберг осознает последствия заявлений об ударах по РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не отдает себе отчета о последствиях потенциального разрешения Западом бить дальнобойным оружием вглубь РФ. Так в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Столтенберга об ударах по России, передает ТАСС.

«Такое может произнести человек, только действительно не отдающий себе отчет в последствиях подобных шагов», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, заявление об ударах по России западными дальнобойными ракетами может сделать только «человек абсолютно не самостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь».

«И Столтенберг, и те, кто ему подобное писал, не могут не осознавать, к чему могут привести подобные заявления», - уточнила представитель МИД.

До этого Столтенберг заявил, что решение по ударам западным оружием вглубь РФ не станет красной линией, которая могла бы вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией.

Ранее на Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России.

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