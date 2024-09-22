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Рейтинг правой немецкой партии АдГ впервые с марта вырос до 20%

Bild: рейтинг партии «Альтернатива для Германии» впервые с марта достиг 20%

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Sebastian Willnow/Global Look Press

Рейтинг немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) после ее победы на местных выборах в Тюрингии и успеха на выборах в Саксонии вырос до наиболее высоких показателей за полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Отмечается, что за АдГ на момент конца сентября готовы проголосовать 20% избирателей ФРГ. Рейтинг правой немецкой партии вырос на 1%.

При этом 32% немцев готовы отдать голос за Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС).

До этого депутаты бундестага от фракции «Альтернативы для Германии» направили запрос кабмину ФРГ о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Ранее в Совфеде оценили мирный план Шольца по Украине.

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