В Совфеде оценили мирный план Шольца по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли сможет выдвинуть реалистичный план по урегулирования украинского кризиса, для этого нужна решимость и мужество, чего нет у канцлера. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Мало что указывает на то, что он действительно готов выдвинуть реалистичный мирный план. Для этого в той атмосфере, которая царит в западном альянсе, нужны решимость и мужество», — отметил сенатор, указав, что ни решимости, ни мужества у Шольца нет.

По мнению Пушкова, сообщения о разработке главой немецкого кабмина мирного плана по решению конфликта на Украине «невнятны», что может говорить лишь об имитации соответствующей работы канцлера ФРГ.

Сенатор также подчеркнул, что немцы устали от украинского конфликта, о чем свидетельствуют результаты местных выборов в Тюрингии и Саксонии, где быстро набирают популярность «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт», которые выступают за урегулирование боевых действий на Украине.

До этого итальянская газета La Repubblica писала, что канцлер ФРГ работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. По информации издания, план Шольца предполагает «территориальные уступки» со стороны Украины.

По информации Repubblica, его план предполагает «территориальные уступки» со стороны Украины.

Ранее в МИД России прокомментировали мирный план Шольца по Украине.