Разрешение ВСУ со стороны Лондона наносить удары вглубь территории России ракетами Storm Shadow обернется прямым вовлечением Великобритании в украинский конфликт. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил британский политик Дэвид Кертен.

«Обстрел территории России Storm Shadow стал бы безумной эскалацией, которая бы напрямую вовлекла Великобританию в конфликт между Россией и Украиной», — подчеркнул он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в Киеве и на Западе «о мире не думают», потому что «им нужна война». Подтверждением этому стали вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашивание президентом Украины Владимиром Зеленским разрешить бить натовским оружием вглубь России.

Ранее министр обороны Украины рассказал, кому отчитывается перед планированием операций.