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Глава МО Украины рассказал, кому отчитывается перед планированием операций

Умеров заявил, что Украина отчитывается Западу о планировании операций ВСУ

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киеву постоянно приходится отчитываться западным партнерам перед планированием операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает телеканал «Рада».

«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать», — поделился министр.

Он уточнил, что таким образом Киев держит в курсе происходящего своих западных партнеров, и назвал подобную практику «операционным вопросом».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада не дают разрешения ВСУ бить вглубь России из-за страха эскалации.

По словам Зеленского, Киев обладает дальнобойными ракетами Storm Shadow, ATACMS и SCALP, однако «не в том количестве, которое нужно», ни США, ни Великобритания не давали Украине разрешения использовать эти ракеты по российским территориям.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных с европейских и американских спутников.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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