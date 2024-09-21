Западные СМИ не освещают тот факт, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из Курской области и в Донбассе из-за больших потерь. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

Боуз указал, что «самый современный немецкий танк Leopard», состоящий на вооружении ВСУ, был сожжен в Курской области. Кроме того, отметил журналист, армия Украины отступает и несет «огромные потери».

«Обо всем этом не пишут в западных СМИ», — подчеркнул Боуз.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15300 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили 124 танка, а также 56 боевые машины пехоты. Операция по уничтожению формирований украинской армии на Курском направлении продолжается.

Ранее в Германии обеспокоились последствиями вторжения ВСУ в Курскую область.