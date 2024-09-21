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В Германии обеспокоились последствиями вторжения ВСУ в Курскую область

В бундестаге заявили о рисках эскалации из-за вторжения ВСУ в Курскую область

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Global Look Press

Группа депутатов немецкого парламента (бундестага) от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что вторжение ВСУ на территорию Курской области повышает риск эскалации конфликта и отдаляет мирные переговоры. Это следует из обращения АдГ к федеральному правительству страны, с которым ознакомилась «Лента.Ru».

Депутаты напомнили, что, по данным экспертов, вторжение ВСУ в российский регион сопряжено с высокими рисками и является неустойчивым с военной точки зрения.

По мнению членов АдГ, из-за «возможного использования» в Курской области поставляемого Германией Украине оружия и «политико-символического эффекта» растет риск эскалации. Парламентарии выразили обеспокоенность, что атака ВСУ отдаляет мирные переговоры и рискует привести к интенсификации боевых действий.

«Альтернатива для Германии» также поинтересовалась, действительно ли Киев применяет поставленное ФРГ вооружение в российском регионе.

«Считает ли федеральное правительство, что применение немецких танков против России, а возможно, и в России, на фоне Курской битвы в 1943 году является проблематичным, пробуждает исторические воспоминания в России и может привести к эскалации войны?» — говорится в обращении.

31 августа сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявлял, что поставки оружия на Украину и увеличение финансирования Киева не приведут к завершению конфликта. Он подчеркнул, что ФРГ должна вести переговоры с обеими сторонами конфликта и оказывать давление на Владимира Зеленского для установления мира.

Ранее уничтожение Leopard 2 в Курской области вызвало недоумение в Германии.

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