Зеленский рассказал, от чего зависит реализация «плана победы»

«План победы» Украины зависит от быстрых и своевременных решений союзников Киева. Об этом на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в столице Украины заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Reuters.

Как сообщает агентство, Зеленский также добавил, что предоставленный Киеву кредит от Евросоюза в размере €35 млрд на противовоздушную оборону, энергетику и закупку оружия внутри страны.

20 сентября фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз в рамках помощи Украине представит ей кредит в размере €35 млрд.

Кредит, о котором было объявлено во время визита главы ЕК в Киев, является частью более широкого плана стран G7 по сбору средств с использованием доходов от замороженных в ЕС российских активов.

Ранее Зеленский оценил готовность мирного плана Украины.