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Зеленский оценил готовность мирного плана Украины

Зеленский: мирный план Украины по основным пунктам готов на 90%

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Мирный план Украины по основным пунктам готов на 90%. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения, опубликованного в его Telegram-канале.

«Совещания по подготовке нашего, украинского, «Плана победы»... То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Более чем на 90 процентов все выписано», — сказал глава государства.

Президент Украины добавил, что этот план содержит подробно описанный набор шагов. По его словам, каждый из них поможет приблизиться к урегулированию конфликта в его стране.

Зеленский отметил, что Киев планирует предоставить готовый документ своим союзникам уже на следующей неделе.

13 сентября Зеленский заявил, что в текущем месяце представит президенту США Джо Байдену план мирного урегулирования конфликта. Президент Украины не гарантирует, что его план поможет остановить конфликт, но он хочет сделать свою страну «более сильной».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинский план, заявила, что смысла оценивать заявления Зеленского больше нет. Она назвала президента Украины глубоко зависимым от «соответствующих медикаментозных средств» человеком.

Ранее в Госдуме оценили вероятность принятия США «мирного плана» Зеленского.

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