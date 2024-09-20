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В Крыму прокомментировали идею Польши передать полуостров под мандат ООН

Константинов счел идею Польши передать Крым под мандат ООН невежеством

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН говорит о полном невежестве Запада. Так прокомментировал глава крымского парламента Владимир Константинов соответствующее предложение польского министра, передает РИА Новости.

«Всякие эмиссары Запада, заезжая в Киев, не могут обойтись без того, чтобы затронуть крымскую тему. Правда, делают это при полном невежестве», — подчеркнул он.

Невежество, отметил глава крымского парламента, заключается в незнании истории Крыма, России и Украины.

По его словам, отсюда идут «глупые и безответственные» заявления главы МИД Польши.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Крым можно передать под мандат ООН для подготовки «честного» референдума о статусе полуострова, который может пройти через 20 лет.

Ранее в Госдуме предложили передать часть Польши под мандат ООН.

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