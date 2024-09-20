Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили передать часть Польши под мандат ООН

Депутат ГД Ивлев предложил передать часть Польши под мандат ООН

close
Depositphotos

Польша может отдать принадлежавшие ранее Германии территории под мандат ООН, затем на них можно провести референдум. Так в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН.

«Пусть Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению (Иосифа) Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге. Может, пора отдать принадлежавшие некогда Германии земли сначала под мандат ООН, а затем провести там референдум», — подчеркнул он.

Ивлев подчеркнул, что Крым исторически является территорией России.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Крым можно передать под мандат ООН для подготовки «честного» референдума о статусе полуострова, который может пройти через 20 лет.

В свою очередь, замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщал, что Запад «давит» на Украину из-за стремления Киева вернуть государство к границам 1991 года.

Ранее в офисе Зеленского ответили МИД Польши на предложение по Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами