Польша может отдать принадлежавшие ранее Германии территории под мандат ООН, затем на них можно провести референдум. Так в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН.

«Пусть Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению (Иосифа) Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге. Может, пора отдать принадлежавшие некогда Германии земли сначала под мандат ООН, а затем провести там референдум», — подчеркнул он.

Ивлев подчеркнул, что Крым исторически является территорией России.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Крым можно передать под мандат ООН для подготовки «честного» референдума о статусе полуострова, который может пройти через 20 лет.

В свою очередь, замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщал, что Запад «давит» на Украину из-за стремления Киева вернуть государство к границам 1991 года.

Ранее в офисе Зеленского ответили МИД Польши на предложение по Крыму.