В США допустили, что соглашение ХАМАС и Израиля никогда не будет достигнуто

Официальные лица США не уверены, удастся ли вообще когда-либо урегулировать палестино-израильский конфликт, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не способна содействовать сделке сторон конфликта. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Никакой сделки не предвидится… Я не уверен, что она когда-либо будет достигнута», — приводит газета слова неназванного американского чиновника.

Подчеркивается, что после нескольких месяцев заявлений о том, что прекращение огня и соглашение об освобождении заложников близки, высокопоставленные официальные лица США теперь в частном порядке признают, что «не ожидают, что Израиль и ХАМАС достигнут соглашения до окончания срока полномочий президента Байдена».

По мнению официальных лиц США главными препятствиями на пути к миру в регионе являются разногласия ХАМАС и Израиля по освобождению заложников, а также массовые взрывы пейджеров и средств связи в Ливане. Последнее обстоятельство сделало «возможность полномасштабной войны гораздо более вероятной», добавляет The Wall Street Journal.

19 сентября глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы по продолжению войны на северном фронте у границы с Ливаном.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении штаба ХАМАС в секторе Газа.