В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении штаба ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные ударили по штабу вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в городе Бейт-Ханун в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации армейской пресс-службы, данный объект располагался на территории местной школы «Раази эш-Шуа». Уточняется, что «удар по центру контроля и управления ХАМАС, оборудованному внутри комплекса», который ранее использовался как учебное заведение, был нанесен военно-воздушными силами (ВВС) Израиля. Согласно сообщению ЦАХАЛ, ВВС руководствовались разведданными Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности.

По данным израильских военных, указанный штаб ХАМАС использовался в качестве оперативного укрытия, а также места «для планирования и осуществления ракетных атак против войск Армии обороны Израиля и Государства Израиль в последние недели».

Утром 15 сентября Армия обороны Израиля сообщала, что в центре страны упала ракета класса «земля-земля». Днем ранее две запущенные из Ливана «воздушные цели» упали на севере Израиля недалеко от города Кирьят-Шмона.

7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Затем в приграничные районы Израиля вторглись палестинские радикалы ХАМАС.

12 сентября 2024 года советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль приближается к ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС, что является одной из целей военных действий в секторе Газа.

Ранее глава разведки Израиля ушел в отставку из-за вторжения ХАМАС.