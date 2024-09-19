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Глава МИД Польши предлагает передать Крым под мандат ООН

МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН ради «честного» референдума

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Czarek Sokolowski/AP

Крым можно передать под мандат ООН для подготовки «честного» референдума о статусе полуострова, который может пройти через 20 лет. Об этом на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает украинское издание «Страна».

«Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума», — утверждает он.

По словам Сикорского, упомянутый референдум можно отложить на 20 лет.

До этого замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщал, что Запад «давит» на Украину из-за стремления Киева вернуть государство к границам 1991 года.

Глава парламента республики Владимир Константинов также заявлял, что после начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине крымские власти предоставят юридически оформленные документы об ущербе Крыму со стороны Киева, это будет одной из основ будущего переговорного процесса по решению ситуации на Украине.

Ранее Путин обратился к главе Крыма Аксенову.

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