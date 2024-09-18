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Путин обратился к главе Крыма Аксенову

Путин пожелал удачи Аксенову и заявил, что он многое сделал для Крыма

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов страны заявил, что глава Крыма Сергей Аксенов сделал многое для полуострова и всего государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сергей Валерьевич, вы многое сделали для Крыма, и соответственно, для всей страны, укрепляя, как бы в шутку скажу, советскую власть в Крыму, укрепляя общероссийские начала. Я всего доброго желаю вам в дальнейшей работе на благо крымчан», — заявил президент.

18 сентября Путин сказал, что уровень поддержки губернаторов со стороны регионов говорит о высоком доверии граждан. Российский лидер поздравил губернаторов с переизбранием, а также заявил главам регионов, что люди связывают с ними большие надежды на дальнейшие перемены в лучшую сторону. Путин подчеркнул, что уверенную победу одержали и действующие главы регионов, и те, кто были исполняющими обязанности губернатора. Также Владимир Путин обратился с благодарностью к избирателям из приграничных с Украиной районов.

Ранее Путин оценил стойкость защитников российской границы.

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