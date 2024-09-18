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Иран подпишет с Россией важный политический договор

Иран в Казани подпишет с Россией договор о стратегическом партнерстве

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Shutterstock/FOTODOM

Иран в Казани, на саммите БРИКС в октябре, подпишет с Россией договор о стратегическом партнерстве. Об этом сообщается в распоряжении президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Считаю целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — сообщается в распоряжении.

Таким образом, Владимир Путин поддержал предложение Министерства иностранных дел России.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что российско-иранские отношения будут развиваться на постоянной и непрерывной основе.

Углубление сотрудничества поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Тегеран и Москву со стороны западных стран, сказал Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. 17 сентября глава российского Совбеза прибыл с необъявленным визитом в Иран. Там он передал послание Путина иранскому президенту.

Ранее президент Ирана высказался о поставках ракет России.

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