Путин выступил на заседании Евразийского женского форума

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. Трансляция мероприятия велась на сайте Кремля.

В своей речи Путин отметил, что россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны. Глава государства также поблагодарил всех женщин России за их труд, обратив внимание, что они умеют сочетать профессиональные достижения и семью.

«В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что «активная совместная работа участниц Евразийского женского форума важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового пространства».

Основная тема встречи в 2024 году — «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». Всего в рамках форума пройдет более 100 мероприятий, в ходе которых запланирован поиск совместных решений по актуальным вопросам международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, а также освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности.

Ранее Путин заявил, что человечество столкнулось с серьезными проблемами.