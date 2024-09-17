В правящей партии Грузии отреагировали на очередные санкции США

Mamuka Mdinaradze/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе призвал Госдепартамент США огласить имена людей, в отношении которых Вашингтон намерен ввести ограничения, поскольку недопустимо, чтобы действия официальных структур столь большого государства были «смехотворны». Его слова приводит «Sputnik.Грузия».

«Пусть встанут и скажут: «Мы ввели санкции в отношении этих и этих 60 человек». Нельзя, чтобы действия официальных структур такой большой страны, нашей страны-партнера, были смехотворными. Очень неловко», — Мдинарадзе.

По его словам, очередные рестрикции «уже не так актуальны», но они наносят ущерб репутации Соединенных Штатов внутри Грузии.

Накануне Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к подрыву демократии и нарушению прав человека в стране.

В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон обеспокоен антидемократическими действиями властей республики и продолжит рассматривать новые санкции.

Ранее российская разведка сообщила, что США готовят в Грузии «цветную» революцию.