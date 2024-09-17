Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США оценили возможность Байдена принимать решения

Экономист Сакс: Байден больше не принимает решения как лидер США

close
Jonathan Ernst/Reuters

Отказ Джо Байдена отвечать на вопросы о президенте России Владимире Путине демонстрирует всему миру, что президент США больше не берет на себя ответственность как американский лидер, заявил экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт утверждает, что Байден кричит на репортеров или отмахивается от них, когда идет к президентскому вертолету. Ничего существенного от него больше не слышат, считает Сакс.

По его мнению, это весьма тревожная ситуация, ведь на самом деле американцы не знают, кто принимает решения, но можно сделать вывод, что это не Байден.

Экономист считает, что поведение президента связано с хаосом в Белом доме на фоне эскалации российско-украинского конфликта.

Накануне президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы о возможной войне с Россией из-за снятия ограничений на дальнобойные удары Украины. Это произошло во время встречи Байдена и британского премьера Кира Стармера в Белом доме. Президент США подчеркнул, что не очень много думает о Путине.

Ранее Байден отругал журналиста, не дававшего ему начать говорить о Путине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами