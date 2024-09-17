В США оценили возможность Байдена принимать решения

Отказ Джо Байдена отвечать на вопросы о президенте России Владимире Путине демонстрирует всему миру, что президент США больше не берет на себя ответственность как американский лидер, заявил экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт утверждает, что Байден кричит на репортеров или отмахивается от них, когда идет к президентскому вертолету. Ничего существенного от него больше не слышат, считает Сакс.

По его мнению, это весьма тревожная ситуация, ведь на самом деле американцы не знают, кто принимает решения, но можно сделать вывод, что это не Байден.

Экономист считает, что поведение президента связано с хаосом в Белом доме на фоне эскалации российско-украинского конфликта.

Накануне президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы о возможной войне с Россией из-за снятия ограничений на дальнобойные удары Украины. Это произошло во время встречи Байдена и британского премьера Кира Стармера в Белом доме. Президент США подчеркнул, что не очень много думает о Путине.

Ранее Байден отругал журналиста, не дававшего ему начать говорить о Путине.