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Лукашенко оценил возможность покорения Белоруссии

Лукашенко: никто не сможет покорить Белоруссию, у которой «достаточно друзей»

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Shamil Zhumatov/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покорить республику никому не удастся, поскольку у нее «достаточно друзей», а сами белорусы «не лыком шиты». Об этом сообщает БелТА.

Он добавил, что также покорить страну ни у кого не получится из-за «болотисто-лесистой местности», в которой невозможно воевать.

По мнению Лукашенко, нынешние и предыдущие руководители Польши пытаются сделать страну марионеткой Соединенных Штатов.

В конце августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правительство приняло бюджет страны на 2025 год с рекордными расходами на оборону.

Премьер уточнил, что бюджет был увеличен в сравнении с уже рекордным бюджетом на 2024 год.

По его словам, рост ВВП страны в следующий год запланирован на уровне 3,9%, на текущий год — 3,2%.

Также сообщалось, что власти Польши планируют увеличить расходы на оборону. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика поставила Украине все вооружения, которые могла.

Ранее в военном бюджете Польши образовалась дыра на миллиарды долларов.

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