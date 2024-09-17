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Обама в TikTok ищет молодых избирателей США для Харрис

Axios: Обама с помощью TikTok привлекает молодежь США голосовать за Харрис

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Thanassis Stavrakis/AP

Экс-президент США Барак Обама использует TikTok для привлечения молодых американских избирателей на сторону кандидата на пост главы государства Камалы Харрис. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский портал Axios.

«Обама сегодня выходит на TikTok в поисках избирателей, имеющих право голоса и еще не зарегистрированных, чтобы проголосовать за вице-президента Харрис», - говорится в сообщении портала.

Отмечается, что кампания Обамы в TikTok является частью более широких усилий демократов по использованию Национального дня регистрации избирателей (17 сентября) для охвата около 30 млн потенциальных избирателей «нетрадиционными способами».

Как пишет Axios, демократы хотят «использовать свое преимущество» среди молодых американцев.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме не поверили в изменение курса США в отношении России.

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