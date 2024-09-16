В Госдуме не верят в изменение курса США в отношении России

Соединенные Штаты продолжат антироссийский курс, кто бы ни был у власти — Дональд Трамп или Камала Харрис. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, слова которого передает РИА Новости.

«В целом же я неоднократно заявлял, что от перемены мест слагаемых в Белом доме, сумма, то есть их отношения к России, вряд ли изменится. США продолжат свой антироссийский курс, кто бы ни был у власти, Трамп или Харрис», — сказал он.

15 сентября кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс признался, что ему и Дональду Трампу будет достаточно сложно выиграть на выборах в ноябре при неудаче в Северной Каролине.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Трампа снова было совершено покушение.