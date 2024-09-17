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В Совфеде объяснили, почему США не готовы разрешить Киеву бить по территории РФ

Сенатор Долгов: Запад услышал предостережение Путина о войне РФ с НАТО

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John Hamilton/AP

Запад услышал предупреждение президента России Владимира Путина о том, что разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами по РФ будет означать прямое вовлечение НАТО в вооруженный конфликт. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Константин Долгов, комментируя заявление Госдепа США о неготовности изменить позицию по ударам вглубь российской территории.

«Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», — отметил Долгов.

По его мнению, доверять заявлениям Вашингтона в данном вопросе все же не стоит, поскольку США могут попросту пытаться усыпить бдительность Москвы.

16 сентября официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон до сих пор не готов разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать предоставленное им дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.

Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с Киевом по вопросам поддержки. В частности, это касается предоставления вооружения и разведданных.

Ранее Медведев призвал создать базу данных «врагов России».

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