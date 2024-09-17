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МИД Катара опроверг сообщения о поставках оружия Украине

МИД Катара опроверг сообщения о поставках оружия Украине через ФРГ

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МИД Катара опроверг сообщения о поставках оружия Украине через ФРГ. Соответствующее завление официального представителя МИД Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари передаетТАСС.

«В данный момент мы участвуем в этих посреднических усилиях между обеими сторонами и, очевидно, не принимаем участия в милитаризации любого конфликта такого рода», — подчеркнул дипломат.

Отмечается, что Доха неоднократно прилагала усилия по урегулированию ситуации на Украине «на различных встречах и в общении с обеими сторонами, чтобы продвинуться к мирному завершению этого конфликта».

До этого Катар выступил за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Позднее Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне шесть детей.

Ранее власти Азербайджана заявили, что страна не будет поставлять оружие Украине.

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