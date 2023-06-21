Катар выступил за скорейшее урегулирование конфликта на Украине

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани выразил надежду, что ситуацию вокруг Украины удастся урегулировать максимально быстро. Об этом он сообщил на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

»Катар поддерживает любые дипломатические усилия в этом направлении. И я рассчитываю обсудить эти вопросы завтра с министром иностранных дел», — сказал он

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с находящимся в Москве премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Президент РФ Владимир Путин провел ряд отдельных встреч с лидерами стран-членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и приглашенных на саммит государств.

Как рассказали в Кремле, президент выступил на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, темой которого является «Евразийская интеграция в многополярном мире».