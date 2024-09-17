Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клинтон резко отреагировала на слова Трампа о причастности Байдена и Харрис к покушению

Клинтон намекнула, что Трамп сам виноват в покушении, так как злит людей

close
Julia Nikhinson/AP

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила кандидата на пост главы государства Дональда Трампа за слова о том, что риторика президента Джо Байдена и Камалы Харрис привела к покушению на него, отметив, что республиканец сам «злит людей». Об этом пишет The Hill.

«Если бы он был настоящим лидером, он должен был бы сделать все возможное, чтобы успокоить ситуацию, а не продолжать выставлять напоказ красное мясо, чтобы разозлить людей», — сказала Клинтон.

По ее словам, Трамп остается «крепкой» политической фигурой, поскольку «держит людей в волнении и гневе».

«Я думаю, полезно иметь некоторое представление об истории и знать, что во многих политических системах общества люди, способные понимать страхи, неуверенность, гнев и ненависть людей в своем обществе, являются очень эффективными демагогами. Я думаю, что он открыл дверь для этого в нашей стране», — сказала Клинтон.

До этого Дональд Трамп заявил, что высказывания действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис повлияли на Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении в штате Флорида.

Он в очередной раз окрестил Байдена и Харрис врагами США, которые, по его словам, «разрушают страну как изнутри, так и снаружи». С его точки зрения, они представляют настоящую угрозу для Соединенных Штатов.

Ранее в Совфеде допустили новое покушение на Трампа.

Все новости на тему:
Покушения на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами