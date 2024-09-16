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В Совфеде допустили новое покушение на Трампа

Сенатор Джабаров заявил, что покушение на Трампа поднимет ему рейтинг

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что очередное покушение на Дональда Трампа поднимет ему рейтинги, и допустил повторение такого развития событий. Его слова приводит «Парламентская газета».

«Эта ситуация поднимет рейтинг Трампу, поскольку он достойно и мужественно себя ведет, не отступает. Однако по мере приближения к выборам опасность очередного покушения растет. Причем не все покушения могут закончиться так же спокойно — велика вероятность, что может произойти беда», — заявил Джабаров.

По его словам, службы безопасности должны тщательнее охранять Трампа. Поскольку он действующий кандидат в президенты, его охрана должна быть усилена, указал парламентарий.

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее покушение на Трампа связали с «украинизацией» США.

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