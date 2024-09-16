Южная Корея сократит закупки уранового топлива в РФ

Южная Корея планирует сократить закупки уранового ядерного топлива в России. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в атомной отрасли.

«После (начала. — ред.) российско-украинской войны зависимость Южной Кореи от российского уранового топлива становится все более обременительной», — говорится в сообщении.

В Сеуле рассчитывают, что страна будет сокращать закупки российского топлива. Корейская компания KHNP в 2019-2023 годах закупила за рубежом 1947 тонн обогащенного урана для работы своих АЭС. Из них порядка 34% были закуплены из России.

Южнокорейские власти стали активнее говорить о санкциях в отношении РФ после визита президента России Владимира Путина в КНДР. Там он вместе со своим корейским коллегой Ким Чен Ыном подписали договор о всеобъемлющем партнерстве.

После этого власти Южной Кореи заявили, что пересмотрят свою позицию по поставкам летального оружия Украине.

Ранее Южная Корея ввела санкции против российской компании за работу с Северной Кореей.