Политолог рассказал, что может быть в закрытых пунктах договора между РФ и КНДР

Закрытые пункты договора о всеобъемлющем партнерстве, подписанного президентом России Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном, могут подразумевать военное сотрудничество между странами. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv сделал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, политолог Станислав Тарасов.

«Поставки оружия, вполне возможны. Не исключаю, что и корейцы будут поставлять нам. Пока у нас, в случае наращивания боевых действий на украинском направлении, если у нас будет определенный дефицит снарядов. У нас калибры единые, советские», — сказал Тарасов.

Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о переходе отношений двух стран в совершенно новое принципиальное качество — геополитическое партнерство.

Также эксперт выразил мнение, что договор между Россией и Северной Кореей, — это и есть ответ на угрозы Запада поставить Украине высокоточное оружие и разрешить наносить удары вглубь РФ.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее политолог назвал договор между Москвой и Пхеньяном серьезным шагом в отношениях стран.