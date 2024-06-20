Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал, что может быть в закрытых пунктах договора между РФ и КНДР

Политолог Тарасов: договор между РФ и КНДР подразумевает военное сотрудничество

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Закрытые пункты договора о всеобъемлющем партнерстве, подписанного президентом России Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном, могут подразумевать военное сотрудничество между странами. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv сделал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, политолог Станислав Тарасов.

«Поставки оружия, вполне возможны. Не исключаю, что и корейцы будут поставлять нам. Пока у нас, в случае наращивания боевых действий на украинском направлении, если у нас будет определенный дефицит снарядов. У нас калибры единые, советские», — сказал Тарасов.

Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о переходе отношений двух стран в совершенно новое принципиальное качество — геополитическое партнерство.

Также эксперт выразил мнение, что договор между Россией и Северной Кореей, — это и есть ответ на угрозы Запада поставить Украине высокоточное оружие и разрешить наносить удары вглубь РФ.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее политолог назвал договор между Москвой и Пхеньяном серьезным шагом в отношениях стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами