В Госдуме объяснили необходимость увеличения численности ВС РФ

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин объяснил увеличение численности ВС РФ до 2 млн 389 тысяч человек, среди которых 1,5 млн военнослужащих необходимостью защиты рубежей Родины. Его слова приводит «Лента.Ru».

«Враг наступает, я образно говорю. Надо укрепить позиции. С учетом того, что творит супостат, значит, посчитали, что необходимо добавить нам личного состава», — сказал Заварзин.

Он выразил уверенность, что Генеральный штаб «все рассчитал». Депутат также подчеркнул, что личного состава в ВС РФ будет достаточно для того, «чтобы рубежи были на замке».

По данным портала Global Firepower, армия России станет второй в мире по количеству солдат после увеличения Владимиром Путиным штатной численности ВС РФ. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в тройке лидеров по числу военнослужащих находятся Китай (2035000), Индия (1445550), и Соединенные Штаты (1328000). После указа Путина российская армия обгонит по численности ВС Индии и США.

Ранее на Западе заявили о продвижении ВС России по всем фронтам.