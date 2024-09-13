Российским войскам принадлежит инициатива на поле боя — как в Курской области, так и в Донбассе. Об этом написал военный обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.
«Российские войска продвигаются с завидным постоянством по всей линии фронта в Донбассе, изолируют очаги сопротивления», — написал он.
Обозреватель подчеркнул превосходство российской армии в численности, а также нехватку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимой им военной техники.
Вторжение ВСУ на территорию Курской области произошло 6 августа. Российские войска ежедневно ведут бои в российском регионе.
Днем 12 сентября в министерстве обороны России заявили, что российские военные в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области.
До этого в МИД России сообщили, что после вторжения в Курскую область ВСУ создали концлагеря в некоторых районах российского региона.
Ранее в Британии заявили об изоляции украинской армии в Курской области.