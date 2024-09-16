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Армия России станет второй в мире по численности после указа Путина

Российская армия станет второй в мире по численности после указа Путина

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Алексей Майшев/РИА Новости

Армия России станет второй в мире по количеству солдат после увеличения Владимиром Путиным штатной численности ВС РФ до 2 млн 389 тысяч человек, среди которых 1,5 млн военнослужащих. Это следует из данных портала Global Firepower.

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в тройке лидеров по числу военнослужащих находятся Китай (2035000), Индия (1445550), и Соединенные Штаты (1328000). После указа Путина российская армия обгонит по численности ВС Индии и США.

В предыдущий раз штатная численность армии РФ была увеличена в декабре 2023 года — до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Тогда в Минобороны России назвали дополнительное наращивание боевого состава реакцией на «агрессивную деятельность блока НАТО» и заявили, что увеличение численности будет проходить поэтапно за счёт контрактников, при этом мобилизация не планируется.

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о росте потенциала экономики РФ по обеспечению армии. Он отметил, что следствием завершения СВО должно стать построение новой архитектуры безопасности на континенте.

Ранее в США заявили о необходимости увеличить армию.

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