ЦИК Молдавии не разрешил оппозиционной партии «Шанс» участвовать в выборах

Центризбирком Молдавии отозвала у оппозиционной молдавской партии «Шанс» допуск к президентским выборам и референдуму об интеграции государства в ЕС. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Молдавии Павел Постика, передает ТАСС.

«Партия «Шанс» исключается из списка политических формирований, допущенных к президентским выборами и конституционному референдуму», — сообщил он.

10 сентября сообщалось, что сотрудники полиции Молдавии совместно с прокурорами провели обыски в офисах некоторых партий, входящих в оппозиционный блок «Победа».

При этом центризбирком Молдавии отклонил требование оппозиции об отстранении от выборов действующего президента республики Майи Санду.

20 октября в Молдавии одновременно пройдут выборы президента и референдум о вступлении в ЕС, результаты которого предлагается внести в Конституцию страны. Оппозиционные партии обвинили Майю Санду в том, что она намерена использовать плебисцит для укрепления своей личной популярности как кандидата — в то время как ее рейтинги падали на фоне политического и экономического кризиса с акциями протеста.

Ранее в Молдавии рассказали, когда республика может войти в Евросоюз.