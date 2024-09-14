Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦИК Молдавии не разрешил оппозиционной партии «Шанс» участвовать в выборах

ЦИК Молдавии отозвал у оппозиционной партии «Шанс» право участвовать в выборах

close
Михай Карауш/РИА Новости

Центризбирком Молдавии отозвала у оппозиционной молдавской партии «Шанс» допуск к президентским выборам и референдуму об интеграции государства в ЕС. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Молдавии Павел Постика, передает ТАСС.

«Партия «Шанс» исключается из списка политических формирований, допущенных к президентским выборами и конституционному референдуму», — сообщил он.

10 сентября сообщалось, что сотрудники полиции Молдавии совместно с прокурорами провели обыски в офисах некоторых партий, входящих в оппозиционный блок «Победа».

При этом центризбирком Молдавии отклонил требование оппозиции об отстранении от выборов действующего президента республики Майи Санду.

20 октября в Молдавии одновременно пройдут выборы президента и референдум о вступлении в ЕС, результаты которого предлагается внести в Конституцию страны. Оппозиционные партии обвинили Майю Санду в том, что она намерена использовать плебисцит для укрепления своей личной популярности как кандидата — в то время как ее рейтинги падали на фоне политического и экономического кризиса с акциями протеста.

Ранее в Молдавии рассказали, когда республика может войти в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами