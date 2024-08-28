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В Молдавии рассказали, когда республика может войти в Евросоюз

Спикер парламента Молдавии: республика может стать частью ЕС через 4-5 лет

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Мирослав Ротарь/РИА Новости

Спикер парламента Молдавии, лидер правящей в республике партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что страна может стать частью Евросоюза через четыре — пять лет. Об этом сообщает радио Moldova.

По словам Гросу, у Молдавии ест поддержка со стороны партнеров, европейских стран, Румынии, Соединенных Штатов Америки.

«Республика Молдова через четыре-пять лет <...> станет членом Европейского Союза <...> Европейская интеграция — это модель, к которой мы стремимся, это процветание, развитие, свобода», — заверил Гросу в эфире радио Moldova.

Он добавил, что действующие власти республики хотят строить жизнь в стране по европейским стандартам.

До этого бывший президент Молдавии, глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон заявил, что независимость республики находится под угрозой.

По мнению Додона, если действующая президент Молдавии Майя Санду и правящая партии «Действие и солидарность» (ПДС) одержат победу на грядущих выборах, то республика может потерять свою независимость и стать колонией Запада.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

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