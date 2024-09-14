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В МИД РФ выразили уверенность, что октябрьский саммит БРИКС станет сенсацией

Захарова: саммит БРИКС в Казани станет сенсацией мирового уровня

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Росконгресс

Саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет мировой сенсацией. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат 14 сентября выступила на открытии седьмого Медиасаммита БРИКС в Москве. Мероприятие продлится до 17 сентября, и в нем примут участие руководители и ведущие специалисты более 60 средств массовой информации из 45 государств.

В своей речи Захарова обратила внимание, что к текущему моменту РФ в качестве председателя в БРИКС провела уже более 150 мероприятий различных уровней. Однако центральным событием станет саммит в столице Республики Татарстан.

«И все говорит о том, что оно будет мировой сенсацией, не менее», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, состоявшееся в 2023 году расширение БРИКС повергло западные страны в настоящий шок. Оно стало «красноречивым подтверждением» того, что однополярную систему международных отношений восстановить уже не удастся.

В конце Захарова назвала работу в рамках БРИКС образцом межгосударственного сотрудничества и «панацеей» от текущей геополитической обстановки.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, сколько стран хотят сотрудничать с БРИКС.

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