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Рябков заявил, что Запад недооценивает опасности решения бить вглубь России

Рябков: на удары Россия будет реагировать так, чтобы мало не показалось

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Реакцию России на снятие США ограничений на использование дальнобойных ракет по территории РФ можно будет охарактеризовать словами «мало не покажется». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

По словам Рябкова, Запад недооценивает «степень опасности той игры, которую они продолжают вести». Он отметил, что президент России Владимир Путин «все сказал на эту тему».

«Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — заявил Рябков.

14 сентября в МИД РФ заявили, что Москва уже знает о том, что страны Запада приняли решение по ударам украинских войск вглубь территории России.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

14 сентября президент США Джо Байден ответил на слова российского коллеги. Глава Белого дома заявил, что «не думает много о Владимире Путине».

Ранее Медведев допустил возможность ядерного удара из-за политики Запада.

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