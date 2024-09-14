Тезисы западных СМИ о якобы намерении России «вторгаться» в Польшу или Румынию являются сумасшествием, Запад сознательно демонизирует Россию. Об этом в интервью журналистке из города Луганска Фаине Савенковой заявил основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, передает ТАСС.

«Идея о том, что Россия хочет продолжать, вторгаться в Польшу и Румынию и дальше идти по всей Европе — сумасшествие. Но это то, что печатают в наших газетах, и очевидно, что это абсурд!» — подчеркнул музыкант.

По словам Уотерса, в западных средствах массовой информации выставляют его самого, и Фаину, и российского президента Владимира Путина «злодеями».

Основатель рок-группы также добавил, что в странах Запада он сам столкнулся с культурой отмены, в связи с чем не имеет возможности делиться с поклонниками творчества Pink Floyd своими мыслями относительно современной политики.

До этого Уотерс отмечал, что действующий президент США Джо Байден уже настолько дряхлый, что считает себя «императором мира». В то же время основатель Pink Floyd обвинил главу государства в готовности массово уничтожать всех несогласных с его политикой.

Ранее основатель Pink Floyd заявил о готовности выступить в России.