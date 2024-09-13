Орбан заявил о «козырях» для разрешения конфликта на Украине

Венгрия продолжит выступать с инициативами для разрешения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, слова которого передает Bloomberg.

По словам венгерского лидера, у него «в кармане есть еще несколько козырей «миротворческой миссии». Он отметил, что и дальше будет предлагать неожиданные инициативы для приближения мира.

8 сентября Орбан сообщил, что продолжает работу над миротворческой миссией по недопущению эскалации и урегулированию конфликта на Украине. Премьер Венгрии также заявил, что приближается изменение мировой системы. По его словам, вместо однополярного мирового порядка следует рассчитывать на многополярный, проигравшими в котором могут стать США.

В июле премьер Венгрии в рамках своей миротворческой миссии провел встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом. После этого он передал ЕС свой план по урегулированию конфликта.

Ранее Орбан обрушился с критикой на ЕС за проукраинскую позицию Брюсселя.