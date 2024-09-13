Супруга Вучича выступила на саммите в Киеве с Еленой Зеленской

Супруга президента Сербии Александара Вучича Тамара выступила на «саммите первых леди» в Киеве, посвященном проблемам родительства и детства. Об этом сообщает сербское агентство Tanjug.

Как следует из текста, Тамара Вучич приняла участие в четвертом саммите первых леди под названием «Защита детства: обеспечение надежного будущего», который проходит в столице Украины, где с приветственной речью выступила Елена Зеленская. Госпожа Вучич, в свою очередь, во вступительной части мероприятия говорила о вызовах современной эпохи, с которыми сталкиваются родители.

Отмечается, что на мероприятии также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

12 мая Вучич Тамара приняла в Белграде Елену Зеленскую в присутствии глав сербского и украинского министерств иностранных дел. Первые леди посетили городскую библиотеку, Белградскую крепость и Калемегданский парк. В Университете Белграда было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. Позже и сам президент Сербии провел встречу с супругой украинского лидера.

Позже Александар Вучич объяснил встречу с Еленой Зеленской тем, что Украина не признает Косово.

Ранее Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем» России в ЕС.