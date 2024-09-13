Украинский дипломат рассказал, без чего нельзя представить урегулирование на Украине

Политическое решение конфликта на Украине будет невозможно найти без США. Об этом на панельной дискуссии в рамках Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заявил украинский дипломат Александр Чалый, его слова приводит РИА Новости.

«Без участия Соединенных Штатов найти политическое решение конфликта на Украине невозможно», — подчеркнул он.

Соединенные Штаты, по его мнению, являются важным «игроком» для обеспечения безопасности Европы.

До этого глава Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что Украина допускает, что модератором на потенциальных переговорах между Москвой и Киевом может выступить Индия, поскольку в Киеве неверно считают индийскую позицию по украинскому кризису «близкой США».

Ранее в Госдуме оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине.