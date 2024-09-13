В Госдуме оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет счел благоразумным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. В беседе с РИА Новости он похвалил республиканца за стремление исправить политику Байдена.

По его словам, план Трампа сводится к реанимации Стамбульских договоренностей 2022 года, которые сорвали Лондон и Вашингтон. Депутат отметил стремление Трампа «исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента Байдена», который приложил все усилия для развязывания конфликта Москвы и Киева. Он назвал такой подход ответственным и благоразумным.

В то же время Шеремет напомнил, что с момента переговоров в Стамбуле ситуация на земле изменилась, а Украина совершила «ряд непростительных деяний» в отношении РФ. Такое развитие событий «сводит к нулю» миротворческие усилия Москвы и инициативы «здравомыслящей части международного сообщества», подчеркнул парламентарий.

«Это вынуждает нас продолжить громить врага на всех фронтах, принуждая его к полной и безоговорочной капитуляции», — сказал депутат.

Накануне кандидат на пост вице-президента США в случае избрания Дональда Трампа Джей Ди Вэнс рассказал о плане экс-главы Белого дома по завершению российско-украинского конфликта. Кандидат на пост вице-президента США предположил, что соглашение должно предполагать линию разграничения между Украиной и Россией, где будет создано подобие демилитаризованной зоны. Также Москва получит от Киева гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО или другие союзнические институты, считает Вэнс.

Ранее эксперт раскрыл смысл слов Трампа о желании быстро закончить конфликт на Украине.